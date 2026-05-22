Pastor missbraucht Teenager und kriegt Bewährungsstrafe

Hamburg - Wegen sexuellen Missbrauchs eines Jugendlichen hat das Landgericht Hamburg einen Pastor zu einem Jahr und neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sprach den 64-Jährigen auch wegen Besitzes eines jugendpornografischen Bildes schuldig.

Ein Hamburger Pastor (64) hat wegen des sexuellen Missbrauchs eines Teenagers eine Bewährungsstrafe bekommen. © Christian Charisius/dpa

Nach Überzeugung der Strafkammer traf sich der Angeklagte im April 2022 mit einem 15-Jährigen und dessen Vater in seinem Pfarrhaus. Dort ging der Jugendliche ins Schlafzimmer, zog sich aus und legte sich nackt auf das Bett des Angeklagten.

Dieser kam anschließend in das Zimmer und berührte den Jungen wie abgesprochen am Oberkörper und an den Beinen und küsste ihn dort. Nach dem Geschehen zahlte der Pastor Geld an den Jungen oder den Vater. In welcher Höhe sagte der Richter nicht.

Weitere angeklagte Missbrauchstaten konnten nicht bewiesen werden. Das Gericht sprach den Pastor darum in zwei Anklagepunkten frei. Auch der angeklagte Besitz kinder- und jugendpornografischer Bilder bestätigte sich nur zum Teil.

Der Jugendliche war in dem Verfahren Nebenkläger. Doch auf seine Aussagen habe das Gericht die Verurteilung nicht stützen können.

"Der Nebenkläger hat eine sehr problematische Aussage abgeliefert", sagte der Richter. Er sei insgesamt fünfmal vernommen worden und habe seine Darstellung jedes Mal im Kernbereich geändert.