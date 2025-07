Autohändler verstößt gegen Russland-Embargo: Jetzt muss er in Haft

Alles in Kürze

Der Beschuldigte soll insgesamt 71 Luxusautos illegal nach Russland verkauft haben. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Das teilte das Zollfahndungsamt Essen mit. Es führte demnach gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt ein Ermittlungsverfahren gegen den Verantwortlichen eines freien Autohauses wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz.

Der Mann aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf soll demnach "eine Vielzahl von Luxusfahrzeugen" mit einem Wert von über fünf Millionen Euro nach Russland verkauft haben.

Damit habe er gegen ein bestehendes Ausfuhr-Embargo verstoßen. Dabei soll er die rechtmäßigen Ausfuhren in Drittländer vorgetäuscht haben.

Neben der Haftstrafe ordnete das Gericht die Einziehung des Vermögens des Angeklagten in Höhe des Warenwertes der illegal ausgeführten Fahrzeuge in Höhe von rund fünf Millionen an.