Frau (†55) mit Down-Syndrom gequält, getötet und zerteilt: Vermieter-Paar bestreitet Vorwürfe

Das Paar habe jedoch entschieden, keine ärztliche Hilfe zu holen. Die Frau sei daraufhin am 23. Januar 2024 gestorben.

Mit dem Zuzug habe ein von Gewalt und Erniedrigungen geprägtes Martyrium für die Frau begonnen, so Hauburger.

Gut drei Monate vor der Tat soll die 55-Jährige, die das Down-Syndrom hatte, in den Lauterbacher Ortsteil Wernges im Vogelsbergkreis gezogen sein, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger. Bei den beiden Angeklagten soll es sich um ihre früheren Vermieter handeln.

Anfang Juli rückten Polizisten in Lauterbach-Wernges an: Sie fanden die Leiche des 55-jährigen Opfers. © Fuldamedia

Die Leiche sollen die Angeklagten zunächst im Keller untergebracht haben, wo der 58-Jährige sie zerteilt und zunächst in ein Fass gepackt haben soll.

Den Kopf und die Extremitäten habe der Mann später in ein Waldstück bei Schlitz in Osthessen gebracht, so Hauburger. Alle sterblichen Überreste des Opfers wurden Anfang Juli bei einer Durchsuchungsaktion der Polizei aufgefunden.

Das Paar hatte die Vorwürfe im Rahmen der Ermittlungen bestritten. Zum Prozessauftakt erklärte die Verteidigerin der 44-Jährigen, ihre Mandantin werde weder Angaben zu ihrer Person noch zur Sache machen.

Der 58-Jährige ließ über seinen Verteidiger erklären, dass er die Vorwürfe pauschal bestreite.

Erstmeldung vom 6. Mai um 9.02 Uhr; Update um 13.08 Uhr.