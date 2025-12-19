Brutaler Mord mit Armbrust: Urteil gegen 59-Jährigen gefallen

Kassel - Wegen des Mordes mit einer Armbrust an einer 50-Jährigen muss ein Mann aus Bayern lebenslang hinter Gitter.

Der 59 Jahre alte Angeklagte wurde verurteilt. © Nicole Schippers/dpa

Das Landgericht Kassel sprach den 59-Jährigen schuldig, die Frau im Dezember des vergangenen Jahres an ihrem Arbeitsplatz in einer Klinik im nordhessischen Bad Zwesten (Schwalm-Eder-Kreis) getötet zu haben. Die 10. Große Strafkammer folgte mit ihrem Urteil entsprechend den Anträgen der Staatsanwaltschaft und der Nebenklägervertretung.

"Es gibt keinerlei Zweifel, dass der Angeklagte die Tat begangen hat", sagte der Vorsitzende Richter Christian Geisler zur Entscheidung. Das Gericht sah die Mordmerkmale Heimtücke und niedrige Beweggründe als erfüllt an. Zudem stellte es auch noch die besondere Schwere der Schuld fest.

Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren für den Mann nahezu ausgeschlossen.

Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte die 50-Jährige am 4. Dezember 2024 wegen Erbstreitigkeiten mit deren Bruder getötet hat. Der Bruder des Opfers war mit der Mutter des Mannes in einer Beziehung gewesen.

