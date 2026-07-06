Elf Tote, zahlreiche Kranke: Prozess um Wilke-Wurst-Skandal gestartet - diese Vorwürfe stehen im Raum

Die drei angeklagten Ex-Mitarbeiter der Firma Wilke müssen sich endlich vor Gericht verantworten. © Swen Pförtner/dpa

Sie sollen dafür verantwortlich sein, dass mit Listerien verseuchte Fleisch- und Wurstwaren über Jahre in den Handel gebracht wurden, die den Tod von elf Menschen zumindest mitverursacht haben sollen. Listerien sind eine Bakterienfamilie, die sich auch in kühler Umgebung vermehrt.

Auf der Anklagebank sitzen zwei 57- und 58-jährige Männer sowie eine 55 Jahre alte Frau. Der Vorwurf gegen den ehemaligen Geschäftsführer der Fabrik, seine Stellvertreterin sowie den damaligen Produktionsleiter lautet unter anderem fahrlässige Tötung in elf Fällen sowie fahrlässige Körperverletzung in sieben Fällen.

Von 2015 bis 2019 hätten die Angeklagten "unter katastrophalen hygienischen Bedingungen" keimbelastete Wurst produzieren lassen, führte die Staatsanwaltschaft zum Prozessauftakt aus.

Ihnen sei dabei klar gewesen, dass die Lebensmittel gesundheitsschädlich gewesen seien. Sie hätten es dennoch unterlassen, die Behörden zu informieren und die Waren zurückzurufen.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten zudem vor, teilweise verdorbene Ware aufbereitet beziehungsweise überlagerte Ware mit einem gefälschten Mindesthaltbarkeitsdatum versehen und in den Handel gebracht zu haben, um dem Unternehmen die Einnahmen zu sichern. Mit ihrem Handeln hätten sie Gesundheitsschäden billigend in Kauf genommen eine Großzahl an Personen gefährdet, so die Staatsanwaltschaft.