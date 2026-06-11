Irrfahrt mit Verletzten in Gießen: Landet der 32-Jährige in der Psychiatrie?

Gießen - Nach einer folgenschweren Irrfahrt eines Autofahrers im Dezember vergangenen Jahres in Gießen will die Staatsanwaltschaft den heute 32-jährigen Beschuldigten dauerhaft in einer Psychiatrie unterbringen lassen. Eine akute Psychose soll die Tat ausgelöst haben.

Sofort nach der Chaos-Fahrt durch Gießen sperrte die Polizei den Ort des Geschehens ab, an dem der 32-Jährige offenbar absichtlich mehrere Unfälle herbeigeführt hatte. © Sascha Ditscher/dpa

Die Antragsschrift auf ein entsprechendes Sicherungsverfahren sei beim zuständigen Landgericht Gießen eingereicht worden, teilte die Staatsanwaltschaft Gießen mit.

Das Gericht habe den Antrag bereits zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet.

Dem Beschuldigten, der sich im Ermittlungsverfahren zu den Tatvorwürfen nicht dezidiert geäußert habe, würden versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung sowie ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr zur Last gelegt.

Am Abend des 22. Dezember soll der nicht vorbestrafte Mann zunächst im Bereich der Südanlage in der Gießener Innenstadt in seinem Auto mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen sein.

In Höhe der Bleichstraße sei er dann auf die Gegenspur gewechselt und mit erhöhter Geschwindigkeit gezielt auf einen geparkten Wagen aufgefahren. Dieser sei durch den Aufprall in Richtung einer Bushaltestelle geschleudert worden und habe dort eine 64 Jahre alte Passantin erfasst.

Die Frau wurde schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, ihren Tod zumindest billigend in Kauf genommen zu haben.