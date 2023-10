Er verblutete nach Stichen in Kopf und Rücken: Tötete Frau ihren Partner im Vollrausch?

Erst am Morgen nach den tödlichen Stichen alarmierte die Angeklagte den Notruf. (Symbolfoto) © 123RF/totalpics

Die Staatsanwaltschaft wirft der heute 42-Jährigen Totschlag im Zustand verminderter Schuldfähigkeit vor.

Das Paar soll in der Nacht zum 6. Januar dieses Jahres in einer Wohnung in Braunfels (Lahn-Dill-Kreis) in volltrunkenem Zustand in Streit geraten sein.

Dabei soll die Frau ihrem Partner mit einem spitzen Gegenstand in Rücken und Kopf gestochen haben. Der Mann verblutete. Am nächsten Morgen alarmierte die Frau den Notruf.