04.03.2024 11:28 Senior erwürgt schwer kranke Ehefrau (†82): War das der traurige Grund?

Ein 80-Jähriger soll in einem Anfall von Raserei seine schwer kranke Frau getötet haben. Am Montag begann der Prozess in Wiesbaden.

Wiesbaden - Wurde ihm die Pflege seiner schwerkranken Frau einfach zu viel? Jahrelang hatte der 80-jährige Angeklagte um seine schwerkranke Frau gekümmert. (Symbolfoto) © 123RF/peopleimages12 Weil er seine bettlägerige Ehefrau getötet haben soll, muss sich ein 80 Jahre alter Mann seit dem heutigen Montag vor dem Landgericht Wiesbaden verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor, begangen im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit. Der Angeklagte soll sein 82 Jahre altes Opfer im Juni 2023 im häuslichen Wohnzimmer in Wiesbaden im Pflegebett erwürgt haben. Zuvor habe sich seine Frau geweigert, wegen eines starken Juckreizes zum Hausarzt zu gehen. Diese Haltung habe den Angeklagten in dieser Belastungssituation dermaßen in Wut versetzt, dass er seine Frau erwürgte, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Gerichtsprozesse Hessen Frau tötet schlafenden Ehemann auf schockierende Weise und wird freigesprochen Der Deutsche hatte seine Ehefrau, die an Kinderlähmung erkrankt war, über einen langen Zeitraum größtenteils selbst gepflegt. Urteil reine Formsache? 80-jähriger Angeklagter zeigte sich geständig Kurz nach der Tat habe der Mann das Geschehen in einer Kurznachricht an seinen Sohn eingeräumt, erläuterte die Staatsanwaltschaft. Auch im Laufe des Ermittlungsverfahrens habe er sich letztlich geständig gezeigt. Vor Gericht erschien der 80-Jährige gemeinsam mit seinem Sohn, der ihm beim Gehen am Rollator half. Zum Prozessauftakt verlas der Anwalt des Angeklagten eine Schilderung der gemeinsamen Tochter des Paares. Sie berichtet darin unter anderem vom beruflichen Aufstieg des Vaters als Beamter im Arbeitsamt. Er sei sehr harmoniebedürftig, habe sich seiner Frau gegenüber eher devot verhalten und besitze einen Hang zum Perfektionismus. Die Tochter beschreibt ihre Mutter in dem Papier als sehr eifersüchtig, übergriffig sowie manipulativ und als einen Menschen, der immer habe im Mittelpunkt stehen wollen. Erstmeldung vom 4. März, 5.50 Uhr, aktualisiert am selben Tag um 11.28 Uhr.

