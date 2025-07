Erschoss 69-Jähriger seinen Bruder? Mord in Afghanistan in Deutschland vor Gericht

Ein 69-jähriger Mann muss sich in Hanau vor Gericht verantworten: Er soll vor mehreren Jahren in Afghanistan seinen Bruder erschossen haben. © Michael Bauer/dpa

Angeklagt ist ein heute 69 Jahre alter Afghane, der zuletzt in der hessischen Stadt östlich von Frankfurt am Main wohnte und seit Januar in Untersuchungshaft sitzt. Zum Prozessauftakt am Donnerstag wies der Mann den Tatvorwurf zurück.

Er habe seinen Bruder nicht erschossen und sei zur Tatzeit auch gar nicht in der afghanischen Stadt Kandahar gewesen, ließ er seinen Dolmetscher übersetzen. Tatsächlich habe er sich in Pakistan aufgehalten.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 26. Oktober 2015 seinen Bruder in dessen Haus erschossen zu haben. Hintergrund soll ein Erbstreit über ein Grundstück gewesen sein.

Die Anklage sieht in dem Fall die Mordmerkmale Heimtücke und niedrige Beweggründe erfüllt. Tatzeuge soll der damals elfjährige Sohn des Opfers sein.