Tödliche Fahrt in Kindergruppe: Angeklagter für schuldunfähig befunden!

Witzenhausen/Kassel - Im Prozess um die tödliche Fahrt eines Autofahrers in eine Kindergruppe im hessischen Witzenhausen hat das Landgericht Kassel einen 31-Jährigen für schuldunfähig befunden.

Der türkische Staatsbürger war mit einem schwarzen VW Polo in eine Gruppe von Schulkindern gerast. © dpa/Swen Pförtner

Der Mann wird in einem psychiatrischen Krankenhaus unterbracht. Mit dieser Entscheidung endete am Freitag das Sicherungsverfahren am Landgericht Kassel. Die Unterbringung ist zeitlich unbefristet.

Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der Beschuldigte am 29. Oktober 2021 absichtlich mit einem Kleinwagen vor einem Kindergarten im Stadtteil Gertenbach in eine Gruppe von drei Mädchen fuhr. Eine Achtjährige starb, eine Sieben- und eine Achtjährige wurden schwer verletzt.

"Der Beschuldigte leidet an einer paranoiden Schizophrenie" sagte der Vorsitzende Richter Jürgen Dreyer. Es spreche vieles dafür, dass er seit November 2020 entsprechende Medikamente nicht mehr regelmäßig eingenommen habe. Schon Wochen vor der Tat habe er wahnhaftes Verhalten gezeigt, dass sich am Tattag zugespitzt habe.

Das Gericht wertete die Tat in einem Fall als Totschlag und in jeweils zwei Fällen als versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung.