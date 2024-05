Mord an 14-Jähriger? Diese Strafen fordern Staatsanwalt und Verteidigung für den Täter (21)

Die Leiche der 14-Jährigen war am 28. September 2023 am Rande eines Feldwegs in Bad Emstal entdeckt worden. © Swen Pförtner/dpa

So hat der Staatsanwalt lebenslange Haft wegen Mordes mit dem Vorbehalt anschließender Sicherungsverwahrung gefordert.

Er sehe einen direkten Tötungsvorsatz bei dem Angeklagten, sagte der Staatsanwalt am Mittwoch in seinem Plädoyer. "Die Tat war geplant. Es wurde vom Angeklagten eine günstige Gelegenheit abgewartet, um seine Fantasie auszuleben."

Die Nebenkläger - Anwälte der Mutter und des Vaters der Getöteten - schlossen sich den Forderungen an. Zuvor hatte ein psychiatrischer Gutachter dem Beschuldigten volle Schuldfähigkeit attestiert.

Am 28. September vergangenen Jahres war das Opfer tot am Rande eines Feldwegs in Bad Emstal (Landkreis Kassel) entdeckt worden, nachdem es seit dem Vorabend vermisst worden war.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 21-Jährigen - ein Bekannter der Schülerin - vor, sie zur Befriedigung des Geschlechtstriebs erwürgt zu haben. Zudem legt sie ihm zur Last, sich durch die Tat mit der Störung der Totenruhe eine andere Straftat ermöglicht zu haben.

Der Beschuldigte soll die Leiche des Mädchens in sexuell motivierter Weise berührt und dies gefilmt und fotografiert haben.