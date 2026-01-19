Ex-"Bandidos"-Boss in Spanien festgenommen: Jetzt soll ihm der Prozess gemacht werden

Köln - Gegen den einstigen Kopf einer Kölner Rocker-Gruppe ist vor dem Kölner Landgericht Anklage erhoben worden.

Das Kölner Landgericht hat Anklage gegen einen Ex-Rocker erhoben. © Federico Gambarini/dpa

Vorgeworfen wird dem Mann zweifache Anstiftung zum versuchten Mord sowie versuchte Anstiftung zur Falschaussage, wie ein Sprecher des Landgerichts mitteilte. Zudem sei Sicherungsverwahrung beantragt worden. Zuvor hatten die "Kölnische Rundschau" und der "Kölner Stadt-Anzeiger" darüber berichtet.

Bei dem Mann handelt es sich nach Informationen der Zeitung um den ehemaligen Boss der Kölner "Bandidos".

Er war einst aus dem offenen Vollzug der Justizvollzugsanstalt Euskirchen geflohen und später in Spanien festgenommen worden. Danach kam er in Untersuchungshaft.

Nach Angaben des Landgerichts wird dem Mann von der Staatsanwaltschaft unter anderem vorgeworfen, in einen versuchten Mord verwickelt gewesen zu sein, bei dem auf der Kölner Zoobrücke auf ein Fahrzeug geschossen worden war. Ein damals 21-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt.