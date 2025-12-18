Explosion auf Kölner Ringen: Teenager (19) muss in den Knast

Köln - Mehr als ein Jahr nach einer Explosion auf den Kölner Ringen hat das Amtsgericht am Donnerstag den Angeklagten (19) zu mehreren Jahren Haft verknackt.

Ende September 2024 hatte der heute 19-Jährige den Sprengsatz in einer blauen Tüte durch eine Fensterscheibe geworfen. © Vincent Kempf

Dem Urteil zufolge muss der Teenager aus den Niederlanden nach Jugendstrafrecht für zwei Jahre und vier Monate ins Gefängnis.

Das Jugendschöffengericht sah es als erwiesen an, dass der damals 18-Jährige im September 2024 das Schaufenster eines Modegeschäfts in der Kölner Innenstadt eingeschlagen, einen Sprengsatz in dem Laden platziert und gezündet hatte.

Laut Urteilsbegründung wurde der junge Mann über den Messenger-Dienst Snapchat von einem Unbekannten für die Tat angeworben. Von einem ebenfalls unbekannten Fahrer sei er nach Köln in die Nähe des Tatorts gefahren worden.

Nach Überzeugung des Gerichts hatte sich der 18-Jährige zu dem Geschäft begeben und dort mit einem mitgeführten Pflasterstein das Schaufenster eingeschlagen.

Dann habe er den in einer blauen Plastiktüte befindlichen Sprengsatz samt einem Böller in dem Laden platziert und zur Zündung gebracht, hieß es in der Begründung des Urteils, das nach zwei Verhandlungstagen fiel.