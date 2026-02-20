Mutter und Tochter verbrennen nach mutmaßlichem Rennen in Kleinwagen: Ex-FC-Spieler vor Gericht

Köln - In einem Prozess zu einem Verkehrsunfall mit zwei Toten bestreiten die beiden Angeklagten ein Autorennen. Die beiden 22-Jährigen gaben vor dem Landgericht Köln zu, auf der Autobahn mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen zu sein. Sie hätten aber kein Autorennen gemacht, beteuerten die beiden Angeklagten.

Der Kleinwagen, in dem die beiden Frauen unterwegs waren, explodierte und brannte aus. Die Insassinnen starben noch an der Unfallstelle. © Sascha Thelen/dpa

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Männern - zwei ehemaligen Nachwuchsspielern der U23 des 1. FC Köln - vor, sich 2023 spät abends bei Dunkelheit noch als Heranwachsende auf der A555 zwischen Köln und Bonn ein Rennen geliefert zu haben.

Fest steht, dass eines der beiden hochmotorisierten Fahrzeuge bei einem Tempo von ungefähr 200 Km/h mit einem Kleinwagen kollidierte. In diesem Wagen saßen eine Mutter und ihre Tochter. Ihr Auto stand binnen Sekunden in Flammen, beide Frauen im Alter von 49 und 23 Jahren starben noch an der Unfallstelle.

Laut Anklage waren die heute 22-Jährigen vor der Kollision immer wieder nebeneinander hergefahren und hatten sich gegenseitig überholt.



Die beiden Angeklagten waren früher befreundet, doch seit dem Unfall haben sie sich nichts mehr zu sagen. Am ersten Verhandlungstag beantworteten beide Fragen des Vorsitzenden Richters, der Staatsanwältin und der Anwälte.

In Teilen unterschieden sich ihre Darstellungen, doch versicherten beide, sich kein Autorennen geliefert zu haben.