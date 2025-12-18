Mann wird in Hotelzimmer gequält: Täter drohen mit Penis-Tattoo auf der Stirn

Köln - Weil er einen Mann unter anderem zum Schlucken einer Patrone gezwungen haben soll, steht jetzt ein 36-Jähriger in Köln vor dem Landgericht.

Der Angeklagte (36) soll sein Opfer in einem Hotelzimmer gequält haben. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa

Das 32 Jahre alte Opfer sei dazu gebracht worden, "eine 9-Millimeter-Patrone in den Mund einzuführen und diese mithilfe von Wasser, das ihm zu diesem Zweck gereicht wurde, herunterzuspülen", hieß es bei der Anklageverlesung.

Die "Bild"-Zeitung hatte im Sommer über ein Handy-Video berichtet, das die Tat zeigen soll. Ort des Geschehens war laut Anklage ein Hotelzimmer "an einem bislang nicht identifizierten Ort". Das Opfer (32) soll dorthin gelockt und mit Waffengewalt gegen seinen Willen festgehalten und misshandelt worden sein.

Der 36-Jährige soll dem Opfer laut Anklage unterstützt von bisher unbekannten Komplizen mit einer Pistole mehrmals gegen den Kopf geschlagen haben.

Außerdem seien dem 32-Jährigen eine Uhr, eine Halskette und ein Armband abgenommen worden. Als der Mann sich dagegen wehren wollte, sei ihm gedroht worden, man werde ihm einen "Penis auf die Stirn tätowieren", sagte der Staatsanwalt.