Längere Haft für Physiklehrer: Er missbrauchte eine Schülerin und verging sich am eigenen Baby

Köln - Weil er unter anderem eine Schülerin im Unterricht missbraucht und sein eigenes Baby vergewaltigt hat, ist die Haftstrafe gegen einen Kölner Physiklehrer am Landgericht verlängert worden.

Nach einer Neuverhandlung am Kölner Landgericht wurde die Strafe gegen den Physiklehrer auf fünf Jahre und drei Monate angehoben. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Er muss für fünf Jahre und drei Monate in Haft, wie das Landgericht mitteilte. Die Haftstrafe lag zuvor bei drei Jahren und zehn Monaten und wurde im Dezember 2024 ausgesprochen.

Der Bundesgerichtshof hatte jedoch den Schuldspruch korrigiert, weil einzelne Taten lediglich als Versuche gewertet worden waren, tatsächlich aber vollzogen worden sind. Daher kam es zu einer Neuverhandlung, teilte das Landgericht mit.

Der Lehrer hatte die Verbrechen demnach noch während seiner Zeit als Vertretungslehrer an einem Gymnasium begangen.

Er knüpfte zu einer damals 16-jährigen Schülerin eine sexuelle Beziehung und missbrauchte das Mädchen während einer laufenden Unterrichtsstunde, indem er ein per Fernbedienung gesteuertes Sexspielzeug aktivierte.

Das Gericht wertete dies als sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen.