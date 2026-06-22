Frau tot in Badewanne: Kölner Gericht spricht Ehemann frei

Köln - Ein wegen heimtückischen Mordes an seiner Ehefrau angeklagter 63 Jahre alter Mann ist vom Kölner Landgericht freigesprochen worden.

Vor dem Kölner Landgericht ist ein Ehemann vom Vorwurf des Mordes an seiner Frau freigesprochen worden. Das Gericht sah keine ausreichenden Beweise für eine Tat. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Ihm war ursprünglich von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen worden, seine Ehefrau mit Schlaftabletten betäubt und anschließend in einer Badewanne ertränkt zu haben.

Das Gericht sah dafür aber letztlich keine belastbaren Beweise. Vielmehr sei von einer Selbsttötung der 58-Jährigen auszugehen, hieß es.

Die damals 58-Jährige, die seit Jahren unter schweren chronischen Schmerzen litt, war im Dezember 2021 gestorben.

Was am Tatmorgen "im Detail geschah, hat die Kammer hier nicht sicher klären können", erklärte der Vorsitzende Richter bei der Urteilsbegründung.

"Bei einer Gesamtbetrachtung ist der Suizid der Geschädigten überragend wahrscheinlich", hieß es weiter.