Brutaler Mord vor Gericht: Mann soll Freundin im Drogenrausch mit Hantel erschlagen haben

Köln/Leverkusen - Schock-Tat vor Gericht! Im Streit soll ein Mann in Leverkusen seine Lebensgefährtin unter anderem mit einer Hantel erschlagen haben.

Insgesamt zehn Prozesstage sollen bis zur finalen Urteilsverkündung vor dem Landgericht Köln stattfinden. (Symbolbild) © David Young/dpa

Von heute an steht der 34-Jährige nun wegen Mordes und Körperverletzung vor dem Kölner Landgericht. Als Mordmerkmal führt die Anklageschrift Grausamkeit an, wie ein Landgerichtssprecher mitteilte.

Die Rekonstruktion des mutmaßlichen Tathergangs durch die Staatsanwaltschaft beschreibt ein Bild extremer Gewalt. Mitte November 2025 soll der Angeklagte seine Lebensgefährtin in seiner Wohnung in Leverkusen zunächst ins Gesicht geschlagen haben.

Fünf Tage später soll es schließlich zu dem Gewaltexzess gekommen sein, bei dem die Frau ihr Leben verlor.

Demnach sei es zwischen dem Mann und der Frau zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf der Angeklagte der Frau mit einer Hantel mehrfach auf den Hinterkopf geschlagen habe. Zudem soll er seiner Lebensgefährtin wiederholt mit einem stumpfen Gegenstand und den Fäusten ins Gesicht geschlagen haben.

Anschließend habe er die schwer verletzte Frau ins Badezimmer gebracht und dort Videoaufnahmen von ihr angefertigt. Danach soll er die Misshandlungen fortgesetzt haben. Die Frau starb laut Anklage an den Folgen ihrer Verletzungen.