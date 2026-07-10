Schülerin (†10) und Betreuer (†25) an roter Ampel totgefahren: Eltern akzeptieren Entschuldigung des Todrasers nicht

Köln - Ein Jahr nach dem tödlichen Unfall an einer roten Ampel hat der Verursacher (21) am Freitag sein Urteil bekommen.

Der 21-Jährige fuhr mit fast 60 km/h über die rote Ampel und erfasste kurz darauf die Schülergruppe. © Patrick Schüller

Das Landgericht Köln hat ihn wegen fahrlässiger Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung zu vier Jahren und sechs Monaten Haft nach Jugendstrafrecht verurteilt.

Der 21-Jährige war im Juni des Vorjahres mit 57 km/h in eine Gruppe von Viertklässlern gefahren, tötete dabei eine Schülerin und einen Betreuer (25).

Nach sieben Verhandlungstagen - inklusive eines Ortstermins an der Unfallstelle - zeigten sich die Richter davon überzeugt, dass der Angeklagte bewusst über Rot gefahren sei.

Zum einen habe er selbst erklärt, er habe beim Queren der Kreuzung nach links geschaut. "Nach links gucken, das macht aber nur Sinn, wenn man bei Rot über die Ampel gefahren ist und mit Kreuzungsverkehr rechnete", sagte der Vorsitzende Richter.

Zum anderen zeigte sich das Gericht auch davon überzeugt, dass der Angeklagte die Schülergruppe gesehen haben muss.

Er habe aber wohl "auf einen guten Ausgang gehofft". Als er dann nach dem Queren der Ampel die Schülergruppe auf der Straße wahrgenommen habe, habe er noch versucht zu bremsen. "Er bremst in dem Moment, wo er bemerkt: Das geht nicht mehr gut", sagte der Vorsitzende.