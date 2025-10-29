Liebes-Drama vor Gericht beendet: Ehefrau täuschte eigenem Mann Entführung vor

Köln - Vor dem Amtsgericht Köln ist am Mittwoch eine Frau wegen des Vortäuschens ihrer eigenen Entführung verurteilt worden. Nach dem Prozess fiel die Angeklagte ihrem Ehemann weinend in die Arme.

Das Amtsgericht in Köln verurteilte die Frau zu 14 Monaten auf Bewährung. © Oliver Berg/dpa

Hintergrund für die Tat sollen eine Spiel- und Kaufsucht sowie eine schwere Depression der 33-Jährigen gewesen sein.

Demnach habe das Gericht eine Freiheitsstrafe von 14 Monaten auf Bewährung ausgesprochen, heißt es. Wie das Gericht weiter feststellte, hatte der Ehemann der Frau im Februar mehrere WhatsApp-Nachrichten erhalten, aus denen hervorging, dass sich die 33-Jährige angeblich in der Gewalt von Entführern befinde.

"Willst Du Deine Frau wiedersehen?" oder "Ich hab nichts zu verlieren, Du ja" habe es darin unter anderem geheißen. Verbunden waren die Nachrichten mit der Forderung, 5000 Euro auf ein Konto zu überweisen. Dem sei der 35-Jährige nachgekommen, "weil er um Leib und Leben seiner Frau fürchtete", hieß es in der Anklage.

Gleichzeitig alarmierte der 35-Jährige aber auch die Polizei, die eine Ermittlungsgruppe einrichtete, Telefonüberwachungen schaltete und mit großem Aufwand nach der 33-Jährigen suchte.

Einen Tag später, nachdem die Frau eine Nacht in einem Kölner Hotel verbracht hatte, täuschte die Frau ihre Freilassung vor und wurde am Kölner Dom von Polizeibeamten angetroffen. Die bemerkten aber schnell, dass mit der Geschichte etwas nicht stimmen konnte, und stellten zudem knapp 5000 Euro bei ihr sicher.