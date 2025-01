"Schwarzer Magier" begeht Mord in Pakistan: Kölner Gericht fällt Urteil

Köln - Er soll sich als "Heiler" inszeniert und dann kaltblütig getötet haben: Mehr als zwölf Jahre nach einem Mord in Pakistan ist in Köln ein 45-Jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Das Kölner Landgericht hat einen 45-jährigen Mann zu lebenslanger Haft verurteilt. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Das Landgericht sprach ihn am Dienstag wegen heimtückischen Mordes aus Habgier schuldig - obwohl die Leiche des Opfers nie gefunden wurde. "Wir haben da nicht den Hauch eines Zweifels", sagte der Vorsitzende Richter zur Täterschaft des Angeklagten.

Der Fall wurde in Köln verhandelt, weil die deutsche Justiz auch von Deutschen im Ausland begangene Straftaten verfolgen kann.

Laut Urteil hatten sich der Angeklagte, ein Deutscher mit pakistanischen Wurzeln, und das spätere Opfer, eine in der Schweiz lebende Kanadierin, im November 2011 kennengelernt. An dem selbst ernannten "schwarzen Magier" und "Heiler" habe die Frau großes Interesse gezeigt. Fast ihre gesamten Ersparnisse in Höhe von rund 250.000 Euro habe sie bis Juli 2012 für Rituale und angebliche Heilsteine an den Angeklagten gezahlt.

"In der Situation, in der von der Geschädigten keine Geldmittel mehr erlangt werden konnten, beschloss der Angeklagte, sie zu töten", sagte der Richter. Der Mann habe Rückforderungen des Opfers befürchtet, möglicherweise auch Strafverfolgung. "Das Opfer war ihm schlicht lästig", hieß es im Urteil.