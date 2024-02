Sie hielten WG-Mitbewohnerin (†) als Sklavin: Jetzt sind die Hammer-Urteile da!

Drei der vier Angeklagten müssen fortan lebenslang hinter Gittern. © Federico Gambarini/dpa

Einzig einen 28-Jährigen, den das Gericht als intelligenzgemindert ansieht, sah die Richterin als weiteres Opfer der grausamen Taten an.

Das Trio um ihn hatte versucht, ihm die Tat anzuhängen und seine Wohnung, in der er zuvor mit der Ex-Freundin gelebt hatte, zu übernehmen.

Der Fall hatte bereits in den vergangenen Monaten für reichlich Medienwirbel gesorgt. Die 21-Jährige soll demnach nach der Trennung wie eine Sklavin gehalten und erheblich misshandelt worden sein.

Sie soll dabei mit einer Hundeleine ausgepeitscht, mit Stahlkappenschuhen getreten und mit Fäusten geschlagen worden sein. Auf die Toilette durfte sie nur mit Erlaubnis, um Essen und Trinken muss die junge Frau dem Vernehmen nach gebettelt haben.

Verstieß sie gegen die Regeln, musste sie unter anderem den Boden ablecken und andere Drangsalierungen über sich ergehen lassen. Die junge Frau konnte am 28. April 2023 von der Polizei befreit werden. Am 6. Juli verstarb sie jedoch an multiplem Organversagen in einem Kölner Krankenhaus.