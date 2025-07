Entsetzen nach Urteil: Erzbistum Köln haftet nicht für verurteilten Missbrauchspriester

Alles in Kürze

"Dieses Urteil ist ein Schlag für alle Betroffenen, die ihre Hoffnungen in den Rechtsstaat gesetzt haben", sagte Katsch der Deutschen Presse-Agentur.

Der Priester habe "mehr oder weniger als Privatperson" gehandelt und nicht in Ausübung eines öffentlichen Amtes, hieß es in der Urteilsbegründung. Zudem gebe es keine Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten des Erzbistums.

Das Urteil zeuge von völliger Unkenntnis davon, wie umfassend die katholische Kirche das Priesteramt verstehe - oder aber es zeuge von "Voreingenommenheit für diese alte, ehrwürdige Institution hier in Köln". Er sei "ziemlich sauer über diese Argumentation und auch über die Kaltschnäuzigkeit in der Begründung", so Katsch.