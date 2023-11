Skurril! Mann sitzt wegen Traubenzucker-Aktion im Knast

Der Verurteilte hatte mit Traubenzucker im Kölner Justizzentrum für einen Großeinsatz gesorgt. (Archivfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Am heutigen Dienstag verurteilte das Kölner Amtsgericht den 53-Jährigen in einem Zivilstreit zur Zahlung von rund 1200 Euro Schadenersatz an das Land NRW, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.

Der Mann war bereits im Dezember 2020 für den Vorfall vor einer Strafkammer des Landgerichts unter anderem wegen Vortäuschens einer Straftat zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Haft trat er erst deutlich nach dem Urteil an, er sitzt derzeit noch im Gefängnis.

Der 53-Jährige hatte 2018 das zunächst unbekannte Pulver mit ins Kölner Justizzentrum gebracht. Als er von Justizwachtmeistern kontrolliert und durchsucht wurde, verstreute er das weiße Pulver und machte Andeutungen, es handle sich womöglich um eine gefährliche Substanz.

Das hatte einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei zur Folge, bei dem auch eine "Analytische Task Force" des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zum Einsatz kam. Erst später stellte sich heraus, dass es sich bei dem Pulver um harmlosen Traubenzucker handelte.