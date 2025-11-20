Streit um Bonus-App: REWE muss Pleite vor Gericht hinnehmen - das muss sich jetzt ändern

Köln - Im Streit um Rabatt-Werbung hat der Lebensmittelhändler REWE vor dem Kölner Landgericht eine herbe Pleite einstecken müssen.

Das Kölner Landgericht hat einer Klage der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg stattgegeben. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig. (Symbolfoto) © Federico Gambarini/dpa

Die Supermarktkette darf nun nicht mehr mit einem Bonus werben, ohne den Gesamtpreis des entsprechenden Produkts zu nennen. Das gab die 7. Handelskammer des Landgerichts Köln in der mündlichen Verhandlung am Mittwoch bekannt.

Geklagt hatte zuvor die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Das Urteil ist bislang allerdings noch nicht rechtskräftig.

In dem konkreten Fall ging es unter anderem um Werbung für Weintrauben und Sekt. In der REWE-App können sich Nutzer beim Kauf bestimmter Produkte einen Bonus-Coupon in Höhe eines festen Eurobetrags sichern, den sie später einlösen dürfen. Die Verbraucherschützer kritisierten die Darstellung jedoch als irreführend. So wurde neben den entsprechenden Artikeln zwar der ausgewiesene Bonus angezeigt - nicht aber der Produktpreis.

Es sei zu spät, wenn Kunden den Preis erst im Geschäft erfahren, argumentierte die Verbraucherzentrale. Wenn dieser nicht bekannt sei, könnten Verbraucher keine informierte Kaufentscheidung treffen. Zudem könnten sie nicht wissen oder abschätzen, ob der Verkaufspreis des betroffenen Produkts womöglich vorher angehoben wurde.

REWE muss bei der Darstellung der Werbung nun nachbessern. Das Handelsunternehmen kommentierte das Urteil folgendermaßen: "Wir nehmen das Urteil zur Kenntnis und analysieren es sorgfältig." Auf dieser Basis werde man die nötigen Schritte ableiten.