Prozess gestartet: Mutmaßliche Tierquäler von Skandal-Schlachthof vor Gericht

Köln - Vor dem Kölner Amtsgericht hat am Freitag der Prozess gegen einen 32-Jährigen wegen Tierquälerei in einem Skandal-Schlachthof in Hürth bei Köln begonnen.

Die angeklagten Mitarbeiter des inzwischen geschlossenen Schlachthofs in Hürth bei Köln sollen die Tiere unter anderem mit Mistgabeln geschlagen haben. © ANINOVA e.V.

Der Angeklagte und drei weitere Beschuldigte sollen als Mitarbeiter des Betriebs Tieren unnötig "Schmerzen und Leiden" zugefügt haben.

Laut Anklage sollen sie Rinder, Schafe und Ziegen bei der Schlachtung nicht sachgemäß betäubt haben.

So hätten die Tiere in zahlreichen Fällen "noch minutenlange Schmerzen" erlitten und sich bewegt, nachdem ihnen die Kehlen durchgeschnitten worden waren. Selbst wenn die mangelhafte Betäubung bemerkt worden sei, seien keine Anpassungen vorgenommen worden.

"Sie standen dem Empfinden der Tiere gefühllos gegenüber", sagte die Staatsanwältin bei der Anklageverlesung.