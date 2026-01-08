Blutiger Familienstreit: Sohn (22) will neuen Freund der Mutter töten
Bad Düben - Im nordsächsischen Bad Düben ist ein Familienstreit blutig eskaliert. Ein 22-Jähriger wollte offenbar den neuen Lebensgefährten seiner Mutter töten.
Der Notruf ging gegen 20 Uhr bei Polizei und Rettungsdienst ein. Eine Frau aus dem Windmühlenweg meldete, dass ihr Partner schwer verletzt sei und stark blute.
Sofort eilten sämtliche verfügbaren Streifenwagen und die Rettung in das Plattenbaugebiet.
Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 34-Jährigen, der an Kopf und Oberkörper mehrere Stichwunden aufwies. Der Mann wurde vom Notarzt sofort ins Krankenhaus gebracht.
Von der Lebensgefährtin (43) des Schwerverletzten erfuhr die Polizei, dass es ihr eigener Sohn gewesen sei, der zugestochen hatte.
Den Schilderungen zufolge stand Aaron S. plötzlich in der Tür und habe wie von Sinnen auf den neuen Partner seiner Mutter eingestochen.
Vorausgegangen waren immer wieder Streitigkeiten, da der junge Mann das neue Familienmitglied wohl nicht akzeptierte.
Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen
Da der Messerstecher vom Tatort geflüchtet war, folgten die Polizisten seiner Spur im Schnee.
Aaron S. hatte in der Zwischenzeit Unterschlupf bei einem Freund gefunden, der ein paar Hundert Meter weiter im gleichen Wohngebiet lebt.
Weil die Polizei den Mann als gewalttätig und zu allem entschlossen einschätzte, wurde die auf lebensbedrohliche Einsatzlagen spezialisierte LebEL-Einheit hinzugezogen.
Deren Kräfte konnten den Verdächtigen etwa zwei Stunden nach der Messer-Attacke festnehmen. Er leistete keine Gegenwehr.
Ein Ermittlungsrichter erließ gegen Aaron S. Haftbefehl wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung.
