Blutiger Familienstreit: Sohn (22) will neuen Freund der Mutter töten

Bad Düben - Im nordsächsischen Bad Düben ist ein Familienstreit blutig eskaliert . Ein 22-Jähriger wollte offenbar den neuen Lebensgefährten seiner Mutter töten.

Das Plattenbaugebiet am Bad Dübener Windmühlenweg - Tatort und Festnahmeort lagen etwa 600 Meter auseinander. © EHL Media/Rico Welzel

Der Notruf ging gegen 20 Uhr bei Polizei und Rettungsdienst ein. Eine Frau aus dem Windmühlenweg meldete, dass ihr Partner schwer verletzt sei und stark blute.

Sofort eilten sämtliche verfügbaren Streifenwagen und die Rettung in das Plattenbaugebiet.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 34-Jährigen, der an Kopf und Oberkörper mehrere Stichwunden aufwies. Der Mann wurde vom Notarzt sofort ins Krankenhaus gebracht.

Von der Lebensgefährtin (43) des Schwerverletzten erfuhr die Polizei, dass es ihr eigener Sohn gewesen sei, der zugestochen hatte.

Den Schilderungen zufolge stand Aaron S. plötzlich in der Tür und habe wie von Sinnen auf den neuen Partner seiner Mutter eingestochen.

Vorausgegangen waren immer wieder Streitigkeiten, da der junge Mann das neue Familienmitglied wohl nicht akzeptierte.