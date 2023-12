DDR-Bürger im Westen von Stasi bedroht: BVG spricht sich gegen Entschädigung aus

Leipzig - Ein früherer DDR-Bürger, der vor der Wende als Regimegegner in den Westen ging, bekommt keine Entschädigung für Stasi-Diffamierungen aus seiner Zeit in West-Berlin.

Das Leipziger Bundesverwaltungsgericht hat sein Urteil gefällt. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Er habe in der Bundesrepublik staatlichen Schutz gegen die sogenannten Zersetzungsmaßnahmen in Anspruch nehmen können, begründete das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Donnerstag sein Urteil.

Bei Regimegegnern in der DDR selbst sei dies anders gewesen.

Der Mann war in den 70er Jahren in der DDR zu einer Haftstrafe verurteilt worden, die Bundesrepublik kaufte ihn frei. In West-Berlin beteiligte er sich an Protestaktionen gegen die SED.

In der Folge bekam er anonyme Drohungen und Diffamierungen, die das DDR-Ministerium für Staatssicherheit veranlasste.

Für die erlittene Haftzeit wurde er rehabilitiert. Nach Inkrafttreten des Gesetzes, das die Rehabilitierung wegen rechtsstaatswidriger Verwaltungsakte regelt, stellte er beim Land Berlin wegen der Diffamierungen den Antrag auf Zahlung von 1500 Euro. Das wurde abgelehnt, auch seine Klage hatte nun keinen Erfolg.