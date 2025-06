Gericht lehnt Antrag auf Hausarrest ab: Maja T. bleibt in U-Haft in Ungarn

Von Kathrin Lauer und Jan-Gerrit Vahl

Budapest/Leipzig - Die in Budapest inhaftierte deutsche non-binäre Person Maja T. (24) bleibt weiter in Haft. Das zuständige Gericht lehnte einen Antrag auf Überstellung in den Hausarrest ab und begründete dies mit erhöhter Fluchtgefahr angesichts eines möglichen Strafmaßes von bis zu 24 Jahren Haft.