26.06.2025 10:10 Jessica S. (†30) im Schlaf getötet: Ex-Partner legt Revision ein

Das Urteil nach dem Mord an seiner Ex-Partnerin Jessica S. (†30) in Leipzig will der 41-jährige Marcus K. nicht akzeptieren.

Von André Jahnke Leipzig - Das Urteil nach dem Mord an seiner Ex-Partnerin Jessica S. (†30) in Leipzig will der 41-jährige Marcus K. nicht akzeptieren. Alles in Kürze Ex-Partner legt Revision gegen Mordurteil ein

Marcus K. wegen Mordes an Jessica S. verurteilt

Lebenslange Haftstrafe für den 41-Jährigen

Tat geschah im Mai 2024 in Leipzig

Bundesgerichtshof entscheidet über Revision Mehr anzeigen Die Verteidigung um Tom Hanke (l.) und Markus Czempik (r.) hat im Namen ihres Angeklagten Marcus K. (41) Revision eingelegt. © Ralf Seegers Die Verteidigung des Mannes habe Revision eingelegt, sagte eine Sprecherin des Landgerichts Leipzig auf Anfrage. Für die nähere Begründung gibt es eine Frist von einem Monat nach Zustellung des Urteils. Dann hat der Bundesgerichtshof zu entscheiden.

Das Landgericht hatte den 41-Jährigen in der Vorwoche wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Jessica S. (†30) soll im Schlaf von ihrem Ex-Partner ermordet worden sein. © privat Nach Überzeugung des Gerichts hatte der Mann die geplante Trennung nicht überwunden und die 30 Jahre alte Mutter zweier Kinder im Mai 2024 im Schlaf erstochen.

