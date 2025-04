Frau in Leipzig von entblößtem Mann an Haaren gepackt: "Würde nie wieder in leere Straßenbahn steigen"

Leipzig - Eine Frau steigt am frühen Morgen alleine in eine Straßenbahn und wird plötzlich von einem fremden Mann mit heruntergezogener Hose am Kopf gepackt und an den Haaren zu sich gezogen - was nach einem Albtraum klingt, ist als Fall vor dem Amtsgericht Leipzig verhandelt worden. Der Angeklagte Patrick D. (41) wurde unter anderem wegen sexueller Nötigung schuldig gesprochen.

Eine Frau wurde im Frühjahr 2023 in einer Leipziger Straßenbahn sexuell genötigt. © Christian Grube

Die Liste der von der Staatsanwaltschaft verlesenen Vorwürfe gegen den Angeklagten ist lang - doch einer wiegt besonders schwer: Am 29. April 2023 soll der heute 41-Jährige eine Frau in einer Tram sexuell genötigt haben.

Laut Anklage kam es gegen 8.40 Uhr an der Endhaltestelle der Linie 1 im Leipziger Ortsteil Lausen-Grünau zu der Tat. Demnach soll D. das in der Tram sitzende Opfer gepackt, zu sich gezogen und seinen Genitalbereich an ihren Haaren und ihrer Schulter gerieben haben.

D., der auf dem Weg zum Einkaufen gewesen sei, gab zwar zu, sein Geschlechtsteil aus der Hose geholt und in der Hand gehabt zu haben - jedoch habe er die Frau nicht an seinen Genitalbereich gedrückt und sich nicht an ihr gerieben. Im Verlauf des Prozesses gab der Angeklagte darüber hinaus immer wieder an, an einer psychischen Erkrankung zu leiden.

Das Opfer (49) selbst sagte aus, am Morgen mit dem Fahrrad an der Haltestelle angekommen zu sein. Sie sei alleine dort gewesen und habe sich in die Straßenbahn gesetzt. Als noch jemand eingestiegen sei und sich neben sie gestellt habe, sei sie zunächst davon ausgegangen, dass der Mann das Fenster über ihr habe öffnen wollen.

Doch als sie nach oben geschaut habe, sei ihr von hinten mit einer Hand in ihre Haare gegriffen worden. Der Täter habe seine "Jogginghose heruntergezogen und versucht, mein Gesicht in diese Richtung zu drücken", schilderte die Frau.