Brandserie in der "Langen Lene": Dresdner Pyromanen droht nach Videofalle Sicherungsverwahrung

Leipzig - Als "Feuerteufel von Prohlis" war er bereits in Dresden zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Wegen guter Führung vorzeitig entlassen, siedelte Heino E. (41) nach Leipzig über, wo es wenig später zu einer unheimlichen Brandserie kam. Seit Dienstag steht der Pyromane erneut vor Gericht . Diesmal droht ihm dauerhafte Sicherungsverwahrung.

Stromkabel schmolzen, Wasserleitungen zerbarsten, der Rauch zog bis in die 10. Etage. Insgesamt elf Bewohner erlitten bei den Bränden Rauchgasvergiftungen, vier mussten ins Krankenhaus. Tagelang mussten die Mieter über Wassertanks im Hof notversorgt werden. Die Anklage listet ein Gesamtschaden von 892.430 Euro auf.

Nach seiner Übersiedlung 2024 nach Leipzig wurde der verurteilte Pyromane von einem Verein zur Resozialisierung Straffälliger in einer Bedarfswohnung in dem mit 333 Metern längsten Plattenbau Leipzigs untergebracht.

Über den Kopf gezogene Kapuze, Basecap und Sonnenbrille - als Heino E. in den Gerichtssaal geführt wird, will er nicht erkannt werden. Zu viele Leute sind sauer auf ihn, weil er ihr Eigentum geschädigt und ihre Gesundheit gefährdet haben soll.

Die Anklage lautet auf schwere Brandstiftung in zwei Fällen, versuchte schwere Brandstiftung, einfache Brandstiftung, gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung. Dazu äußern will sich Heino E. nicht, wie sein Verteidiger zum Prozessauftakt erklärte. Lediglich Angaben zu seiner Person wolle er später machen.

Dass es bei nur vier Brandstiftungen blieb und eine größere Katastrophe verhindert werden konnte, ist Leipzigs cleveren Brandermittlern zu verdanken. Nach dem dritten Feuer installierten sie eine Videofalle in der "Langen Lene", in die der Feuerteufel im Januar schließlich tappte.

"Für Sie geht es hier um vieles", kündigte der Vorsitzende Richter Rüdiger Harr dem Angeklagten am ersten Verhandlungstag an. Der Prozess wird am 6. August fortgesetzt.