Hells Angels vs. United Tribuns: Justiz-Drama um tödlichen Rockerkrieg in Leipzig

Nach den tödlichen Schüssen auf ihren Club-Bruder Veysel A. (†27) zogen die UT-Rocker um Sooren O. (40, mit Plakat links) in einem Trauermarsch durch den Eisenbahnstraßen-Kiez. © dpa/Peter Endig

Es ging um Gebietsansprüche: Nachdem UT-Rocker auf der Eisenbahnstraße ein Mitglied der Hells Angels zusammengeschlagen hatten, wollte der damals in Leipzig dominierende Rockerclub im Migranten-Kiez Farbe zeigen. Rund 15 Höllenengel begaben sich am 25. Juni 2016 ins "Feindesland" und platzierten sich auf einem Bistro-Freisitz.

Die rot-weißen Rocker wähnten die schwarz-weiße Konkurrenz bei einem Club-Treffen in Franken. Doch die Tribuns steckten noch nahe Leipzig im Stau und wurden von Spähern informiert, was gerade in "ihrem" Kiez vor sich geht.

Eine Stunde später waren sie zurück und formierten sich zum Showdown. In einem Zeugenvideo ist zu sehen, wie mehr als ein Dutzend UT-Rocker unter Führung ihres Vizepräsidenten Sooren "Der Perser" O. (40) schnellen Schrittes auf die Hells Angels zugehen.

Ein Karatekick des Persers leitet das tödliche Duell ein. Kurz darauf fallen Schüsse, sinkt der UT-Anwärter Veysel A. (†27) getroffen zu Boden. Wenig später ist der Kurde tot.

Während vier Hells Angels, darunter Todesschütze Stefan S. (39), im Juni 2019 wegen gemeinschaftlichen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt wurden, lässt sich die Justiz bei den anderen Beteiligten bis heute Zeit.

Und nun die Überraschung: Der Angriff der United Tribuns und der auslösende Karatekick bleiben ungeahndet!