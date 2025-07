Sachsens gefährlichster Jugendhäftling: Platzangst soll Angriff auf Wärter ausgelöst haben

Leipzig - Nach der Schöffen-Pleite vergangene Woche begann am Montag in Leipzig der Prozess gegen Sachsens gefährlichsten Jugendhäftling. Pierre B. (20), dem versuchter Mord an einem Justizbeamten vorgeworfen wird, legte ein Geständnis ab. Und dieses warf kein gutes Licht auf Sachsens Jugendstrafanstalt (JSA) Regis-Breitingen.

Pierre B. (20) wird an Hand- und Fußfesseln in den Gerichtssaal geführt. Dort gab er sich bislang lammfromm - und legte am Montag ein Geständnis ab. © Silvio Bürger

Wenn man den Ausführungen des Angeklagten glauben darf, dann lässt sich in der modernen JSA so ziemlich alles kaufen. Unter der Hand diverse Drogen und ganz offiziell gefährliche Gegenstände. Wie jene spitze Schere, die der verurteilte Räuber nach eigener Auskunft legal im Knast-Shop erwarb.

Und das, obwohl er als impulsiver Gewalttäter bekannt war, der deshalb schon aus einer anderen Haftanstalt verlegt werden musste.



So kam es, wie es offenbar kommen musste: Mit jener Schere ging Pierre B. am 4. Dezember 2023 auf eine Gruppe Wärter los, die den gefährlichen Häftling nach einer Schlägerei am Vortag in eine besonders gesicherte Zelle verbracht hatten.

Da die Beamten dabei Schutzausrüstung mit Helm und Brustpanzer trugen, ging der Angriff glimpflich aus. Die Schere traf das Helmvisier eines Beamten und brach dort ab.

Weil der Angriff für die Justizmitarbeiter überraschend kam, B. zudem in Richtung Kopf zustach, wertet die Staatsanwaltschaft die Attacke als versuchten Mord.