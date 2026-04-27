Hilfe, unsere Justiz säuft ab! Kommentar zu geplatztem Mammutprozess in Leipzig

Leipzig - Ein geplatzter Prozess am Landgericht Leipzig steht sinnbildlich für die prekäre Situation der sächsischen Strafjustiz, analysiert TAG24-Redakteur Alexander Bischoff in seinem Kommentar.

Polizisten haben am 29. Juni 2024 die Eisenbahnstraße abgesperrt, nachdem dort ein 48-jähriger Libyer erstochen wurde. © Tom Richter

Und wieder hat sich Sachsens Justiz bis auf die Knochen blamiert. Nach einem Jahr Verhandlung, 46 Tagen Beweisaufnahme mit unzähligen Zeugen und mehreren Sachverständigen, ist am Landgericht Leipzig der Mammutprozess um die tödliche Auseinandersetzung im Juni 2024 auf der Eisenbahnstraße geplatzt.

Grund: Im Laufe des XXL-Verfahrens ist eine beisitzende Richterin schwanger geworden - was ihr gutes Recht und eigentlich auch ein sehr schöner Anlass ist!

Doch jetzt muss die Juristin in den Mutterschutz und scheidet deshalb aus der Kammer aus.

Da es die Vorsitzende der chronisch überlasteten Schwurgerichtskammer trotz vorhersehbar langer Verfahrensdauer unterlassen hatte, mit Ergänzungsrichtern und -schöffen zu verhandeln, eine Neubesetzung des Gerichts während eines laufenden Prozesses unzulässig ist, fliegt ihr der Prozess nun um die Ohren.