Weil Richterin in Mutterschutz geht: Vier Tage nach geplatztem Prozess ist Messerstecher auf freiem Fuß

Leipzig - Das wird dem Sicherheitsgefühl der Menschen in Leipzig sicher richtig "guttun": Nur vier Tage, nachdem der Prozess um den Messertoten auf der Eisenbahnstraße wegen der Schwangerschaft einer Richterin platzte , ist der mutmaßliche Killer am Dienstag auf freien Fuß gesetzt worden.

Kemal A. (43) saß seit dem Vorfall Juni 2024 in U-Haft, wurde am Dienstag aus dem Gefängnis entlassen. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Es musste noch nicht mal das Oberlandesgericht in Dresden entscheiden. Auf die Haftbeschwerde der Verteidigung hin setzte die 16. Strafkammer des Leipziger Landgerichts noch kurz vor dem Mutterschutz einer beisitzenden Richterin den Haftbefehl gegen Kemal A. (43) selbst außer Vollzug.

Der Türke, der im Juni 2024 vor der als Drogenumschlagplatz bekannten Shisha-Bar "Wunderlampe" einen Libyer (48) erstochen haben soll, kam sofort auf freien Fuß.

Begründet wurde die Entscheidung mit gesundheitlichen Problemen des mutmaßlichen Killers, der seit seiner Festnahme im Juni 2024 ununterbrochen in U-Haft gesessen hatte. In dieser Zeit soll Kemal A. zwei Herzinfarkte erlitten haben.

Der seit fast genau einem Jahr laufende Prozess gegen den Türken war am vergangenen Freitag nach 46 Verhandlungstagen geplatzt, da eine Richterin in der Zeit schwanger wurde und die Beweisaufnahme nach Ansicht der Kammer nicht bis zum Beginn des Mutterschutzes kommende Woche hätte abgeschlossen werden können.