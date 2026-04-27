27.04.2026 05:45 Toter auf Eisenbahnstraße: Messer-Prozess platzt nach einem Jahr, weil Richterin in Mutterschutz muss

Am Landgericht Leipzig ist der XXL-Prozess um den Messertoten auf der Eisenbahnstraße nach zwölf Monaten Dauerverhandlung geplatzt!

Von Alexander Bischoff

Leipzig - Das ist ganz bitter: Am Landgericht Leipzig ist der XXL-Prozess um den Messertoten auf der Eisenbahnstraße nach zwölf Monaten Dauerverhandlung geplatzt! Grund: Eine Richterin der Schwurgerichtskammer ist schwanger geworden und geht nun in den Mutterschutz. Der wegen Totschlags angeklagte Kemal A. (43) hat jetzt gute Chancen, wegen überlanger Verfahrensdauer freizukommen.

Polizisten haben am 29. Juni 2024 die Eisenbahnstraße abgesperrt, nachdem dort ein 48-Jähriger erstochen wurde. © Tom Richte Das Ticken der Verfahrens-Bombe war seit Wochen zu hören, am Freitag ist sie geplatzt. Einer der spektakulärsten Prozesse um tödliche Gewalt auf der Leipziger Eisenbahnstraße ist nach 46 (!) Verhandlungstagen krachend gescheitert. Der Anlass der Justiztragödie ist eigentlich ein schöner: Eine beisitzende Richterin ist während all der Zeit schwanger geworden, erwartet in etwa acht Wochen ihr erstes Kind. Da es die mit Großverfahren völlig überlastete 16. Strafkammer nicht schaffte, die Beweisaufnahme in dem seit April 2025 laufenden Prozess vor Beginn des gesetzlichen Mutterschutzes der Kollegin zu beenden, löst sich die komplette Arbeit der vergangenen zwölf Monate nun im Nichts auf, muss alles mit neuer Besetzung von vorne beginnen. Gerichtsprozesse Leipzig Millionenbetrüger vor Gericht: Er ist der bisher größte Fang von Sachsens Cybercrime-Ermittlern Denn ein Austausch eines Richters im laufenden Verfahren ist unzulässig. Prozesskosten in fünfstelliger Höhe hat der Steuerzahler zu tragen.

Kriminalisten sichern vor der Shisha-Bar "Wunderlampe" Spuren, nachdem hier ein Libyer erstochen wurde. Fünf Tage später kam es zum Mord-Versuch durch den Cousin des Messerstechers. © EHL Media

Sitzt seit Juni 2024 ununterbrochen in U-Haft: Nachdem sein Prozess geplatzt ist, hat der wegen Totschlags angeklagte Kemal A. (43) gute Chancen, wegen überlanger Verfahrensdauer freigelassen zu werden. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Oberlandesgericht entscheidet nun, ob Angeklagter freizulassen ist