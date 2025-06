"Neo-Nazis und Pandemie-Leugner geoutet": Leipzigs Ex-SPD-Chefin wegen Twitter-Post vor Gericht

Alles in Kürze

Irena Rudolph-Kokot (52) muss sich seit Mittwoch wegen gefährdenden Verbreitens personenbezogener Daten vor dem Amtsgericht Leipzig verantworten. © Christian Grube

Laut Staatsanwaltschaft wurde der Indymedia-Artikel mit dem Titel "Neo-Nazis und Pandemie-Leugner geoutet" am 24. Mai 2022 von Unbekannten veröffentlicht. Der Inhalt: Angaben zu politischen Aktivitäten, aber auch Privatadressen von drei Männern. Darunter drei an Fahndungsplakate erinnernde Anhänge mit den Titeln: "Querdenker und Nazifreund", "Neonazi, Waffenhändler, Coronaleugner" und "Leipziger Immobilienmakler und Neo-Nazi", inklusive Fotos.

Bei Twitter soll Rudolph-Kokot einen Tag später den Link zu Indymedia gepostet und dazu unter anderem geschrieben haben: "Hier eine gute Darstellung, wem genau die Stadt Leipzig und die Polizei Sachsen regelmäßig seit zwei Jahren den roten Teppich ausrollt."

Während sich Rudolph-Kokot selbst zunächst nicht zu den Vorwürfen äußern wollte, verlas ihre Verteidigerin Rita Belter eine Erklärung: Ihre Mandantin engagiere sich seit vielen Jahren beim Aktionsnetzwerk "Leipzig nimmt Platz", dadurch seien ihr die drei betroffenen Männer bekannt geworden und sie habe Stadt und Polizei mehrfach vergeblich auf eine von ihnen ausgehende Gefahr hingewiesen - so auch in Bezug auf die mit Gewalttaten eskalierte "Querdenken"-Demo am 7. November 2020.

Zudem seien Stadt und Polizei in dem Tweet jeweils mit einem @-Zeichen adressiert und damit direkt angesprochen worden, um diese erneut über die drei Männer zu informieren. Würde man eine Straftat begehen wollen, würde man das die Polizei auf diesem Weg wohl kaum wissen lassen, so die Verteidigung: "Das mache ich doch nicht, wenn ich jemandem schaden will." Allerdings fehlten auf der dem Gericht vorliegenden Version des Twitter-Beitrags die @-Symbole.