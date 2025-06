Urteil im Leipziger Femizid-Prozess: "Wenn ich dich nicht kriegen kann, dann keiner"

Im Fall der Tötung der zweifachen Mutter Jessica S. ist am heutigen Freitag das Urteil vor dem Landgericht verkündet worden: lebenslänglich.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Im Mordprozess um die getötete zweifache Mutter Jessica S. (†30) ist am heutigen Freitag das Urteil vor dem Landgericht in Leipzig gefallen: Der angeklagte Lebensgefährte von S., Marcus K. (41), erhält lebenslänglich.

Tat als Heimtücke eingestuft

Gericht glaubt nicht an Notwehr des Angeklagten

Beweise deuten auf geplante Tat hin

Urteil ist noch nicht rechtskräftig Mehr anzeigen

Der Darstellung des Angeklagten (41) schenkte das Gericht keinen Glauben. © Ralf Seegers Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte sein Opfer am frühen Morgen des 21. Mai 2024 vorsätzlich getötet hat. Die Richterin bezeichnete den Mord als "ein Musterbeispiel der Heimtücke". In einem Streit vor der Tat soll der Marcus K. seinem Opfer gesagt haben: "Wenn ich dich nicht kriegen kann, dann keiner." Der vorausgegangenen Einlassung des Angeklagten, demnach seine Ex-Partnerin ihn in der gemeinsamen Wohnung zunächst beleidigt und dann mit einem Messer bedroht habe, woraufhin es zum Kampf gekommen sei, der für S. tödlich endete, schenkte die Kammer keinen Glauben. Die Darstellung sei nachträglich konstruiert, unglaubwürdig und "völlig lebensfremd". Jessica S. habe nach der Trennung ein neues Leben beginnen wollen und dafür extra eine Wohnung in der Nähe gesucht, damit K. seine Kinder weiterhin sehen könne. Die "lebensbejahende" Mutter sei zudem nie durch aggressives oder gewalttätiges Verhalten in Erscheinung getreten, hieß es. Gerichtsprozesse Leipzig Alles nur Polemik? Bundesverwaltungsgericht setzt Verfahren zu "Compact"-Verbot fort Nach der Überzeugung des Gerichts gebe es keine Spuren, die die Darstellung des Angeklagten stützen. Nicht ein kleinster Kratzer würde auf einen vorherigen Kampf um das Messer hindeuten. Vielmehr sei der Stichkanal laut Experten ein eindeutiges Indiz dafür, dass S. während des tödlichen Angriffs schlafend auf der Couch gelegen habe. Blutspritzer auf dem Kissen stützen dieses Bild. Außerdem hätten sich am Hals der Toten Spuren gefunden, die darauf hindeuten, dass K. das Messer bereits vor dem tödlichen Schnitt mehrfach am Hals angesetzt hatte, um den bestmöglichen Winkel zu finden. Dies spreche eindeutig dafür, dass Jessica S. zum Zeitpunkt der tödlichen Attacke nicht wach gewesen ist.

Jessica S. wurde 30 Jahre alt und hinterlässt zwei Kinder. © Foto: privat

Marcus K.: "Wenn ich dich nicht haben kann, dann keiner"

Das Gericht sieht keine milderen Umstände im Falle der Tötung durch Marcus K. © Ralf Seegers Das Gericht geht davon aus, dass dem Angeklagten einen Tag vor Jessicas Auszug aus der gemeinsamen Wohnung endgültig klar geworden sei, dass die Trennung ist unumkehrbar ist. Gegen eine "Verzweiflungstat", wie es die Verteidigung dargestellt hatte, spreche jedoch, dass sich die getötete Mutter bereits einen Monat vor der Tat von Marcus K. getrennt hatte. In der Zwischenzeit hätte K. zudem eine Reise unternommen und Ausflüge, wie beispielsweise am Männertag mit seinen Freunden. Gegen eine Tat im Affekt spreche außerdem das planvolle Vorgehen des Angeklagten, so die Richterin. So habe er etwa die Wohnzimmertür abgeschlossen, um zu verhindern, dass die beiden im Nachbarzimmer schlafenden, zehn und vier Jahre alten Kinder womöglich hereinplatzen. Gerichtsprozesse Leipzig Auf Eisenbahnstraße liegen gelassenes Vergewaltigungs-Opfer: Kein Gefängnis für den Angeklagten Marcus K. sei voll schuldfähig, mildernde Umstände gebe es nicht. Übersteigertes Besitzdenken, eine nicht verkraftete Trennung seien Gründe für die Tat. Nach der Verlesung des Urteils wandte sich die Richterin direkt an Marcus K.: "Sie haben ein Leben ausgelöscht, ihren beiden Familien unermessliches Leid zugefügt, und ihre Kinder von einem auf den anderen Moment aus dem Leben gerissen. Die Kinder haben nicht nur ihre Mutter, sondern auch ihren Vater verloren."

Nach dem Prozess gedenken 50 Menschen der Ermordeten