Klammheimlich! Gericht stellt Erpresser-Verfahren gegen Ex-Moderator Weidling ein

Leipzig - Nur wenige Tage nach der Verurteilung des ehemaligen MDR-Unterhaltungs-Chefs Udo Foht (72) wegen Betruges hat das Leipziger Landgericht das Verfahren gegen Ex-Moderator Carsten Weidling (56) sang- und klanglos eingestellt. Fast zwölf Jahre lang galt der Sohn von DDR-Fernsehlegende O.F. Weidling (1924-1985) der Justiz als Schlüsselfigur des MDR-Skandals.

Daumen hoch vor dem Landgericht - schon bei seinem Auftritt als Zeuge im Foht-Prozess gab sich Carsten Weidling (56) optimistisch. © Heiko Rebsch/dpa

Er sitzt in Buenos Aires und hat das Bedürfnis, es in alle Welt hinauszuschreien: "Die Schuld konnte nicht nachgewiesen werden", zitiert Carsten Weidling in einer aktuellen Videobotschaft immer wieder den entscheidenden Satz aus dem Einstellungsbeschluss des Landgerichts.

Elf Jahre und acht Monate habe die sächsische Justiz gebraucht, um dies einzusehen, so Weidling.

Das Landgericht bestätigte auf TAG24-Anfrage die Einstellung des seit 2013 hier anhängigen Verfahrens wegen Erpressung. Es sei eine Einstellung gegen Zahlung einer Geldauflage von 2500 Euro, erklärte Gerichtssprecher Hans Jagenlauf. Diese sei geeignet, das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen.

Das Geld musste Weidling an das Kinderhospiz "Bärenherz" überweisen. Was er nach eigenen Angaben gerne tat. Dass die Justiz nicht proaktiv über die Einstellung informierte, könnte an einem pikanten Detail liegen.

Denn in der Stellungnahme der Staatsanwaltschaft ist von "rechtsstaatswidriger Verfahrensverzögerung" vonseiten des Gerichts die Rede.