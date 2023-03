"Der Lehrer" liest für Kinderhospiz: So unterstützt Hendrik Duryn sein Herzens-Projekt

"Sie sind doch Der Lehrer, oder?" – diese Frage dürfte Schauspieler Hendrik Duryn oft zu hören bekommen. Gleichzeitig ist es der Titel seines ersten Buches.

Von Christian Grube Leipzig - "Sie sind doch 'Der Lehrer', oder?" – diese Frage dürfte der Leipziger Schauspieler Hendrik Duryn (55) gefühlt täglich zu hören bekommen. Gleichzeitig ist es der Titel seines am 18. April 2023 erscheinenden ersten Buches. Die sogenannte "Doku-Dramedy" gibt in zwölf Episoden autobiografische Einblicke in das Leben des Darstellers.

Jeder kennt ihn aus der RTL-Serie "Der Lehrer": Hendrik Duryn (55) wird schon bald im Rahmen der Leipziger Buchmesse aus seinem ersten Buch lesen. © Christian Grube Dabei entführt Duryn den Leser in seine Zeit als Soldat. Er zeigt, wie man als Stuntman überlebt und wie man "Der Lehrer" wird. Mit viel Selbstironie und Witz stellt sich der Leipziger den Fragen, die ihm in Interviews bisher nie gestellt worden sind – welche für ihn jedoch interessant wären. "Ich will den Leser zu einem Tauchgang einladen. Als Voyeur in meinem Aquarium", so der gebürtige Sachse während eines Termins beim Kinderhospiz Bärenherz in Markkleeberg. Seit vielen Jahren ist er Botschafter für das Hospiz, das Familien mit schwer erkrankten Kindern von der Diagnose über die Zeit der Erkrankung bis zum Tod des Kindes und darüber hinaus begleitet. Für ihn ist es eine Herzensangelegenheit. Promis & Stars Marc Terenzi fliegt "nach Lügen und Fehltritten" aus seiner Boyband! "Der Zufall brachte Bärenherz und mich zusammen. Die ehrliche Kommunikation miteinander und die Selbstverständlichkeit, dass die Kinder im Hospiz, genauso ihre Eltern, selbstlos Hilfe bekommen sollen, ist das, was uns zusammenhält", erzählt der Schauspieler. In den ersten Jahren der Zusammenarbeit half er vor allem im handwerklichen Bereich. Nun mithilfe seines Buches.

Für das Kinderhospiz Bärenherz ist der Schauspieler seit vielen Jahren Botschafter. © Christian Grube

Auch in Zukunft will er die Einrichtung, die Familien mit todkranken Kindern begleitet, unterstützen. © Christian Grube

Hendrik Duryn: Buchmesse-Lesung für den guten Zweck