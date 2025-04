"Krebskranken Patienten geholfen": Arzt und Apotheker weisen Betrugs-Vorwürfe zurück

Leipzig - Im Betrugs- und Untreue-Prozess gegen einen Leipziger Apotheker und einen Delitzscher Urologen haben die Angeklagten am Dienstag das Gros der Vorwürfe zurückgewiesen. Beide ließen über ihre Verteidiger erklären, dass sie sich über bürokratische Hürden hinwegsetzten, um krebskranken Menschen helfen zu können.

Will im Sinne seiner Patienten gehandelt haben: Urologe Dr. Habib M. (67), hier zwischen seinen Verteidigern Erik Bergmüller (l.) und Frank Jörg Schäker. © Silvio Bürger

Sie sollen das im Apothekergesetz verankerte Zuweisungsverbot umgangen und mit "Luftrezepten" Kasse gemacht haben - so lauten die Vorwürfe der Anklage.

Als Erster wies Dr. Habib M. (67) die Sicht der Ermittler zurück. Er habe seinen teils hochbetagten und an Prostatakrebs leidenden Patienten den Gang zur Apotheke ersparen wollen und sich deshalb die Hormonpräparate vier Jahre lang von der Leipziger Arnika-Apotheke in die Praxis liefern lassen, ließ er seinen Verteidiger erklären.



Auch den schweren Vorwurf, "Luftrezepte" erstellt zu haben, wies der Urologe zurück.

Dass die Staatsanwaltschaft in 416 Fällen die abgerechneten Medikamente keinen Behandlungen zuweisen konnte, sei auf Differenzen im Warenwirtschaftssystem und im Bestellbuch seiner Praxis zurückzuführen, so Dr. M. In diesem seien nicht alle Patientenbesuche verzeichnet gewesen.