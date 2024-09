12.09.2024 12:06 1.678 Fessel-Mord in Speicherruine: Staatsanwaltschaft will Urteil nicht hinnehmen

Nach dem Mord in einem Getreidespeicher am Lindenauer Hafen in Leipzig will die Staatsanwaltschaft das Urteil gegen den beschuldigten Kevin R. nicht hinnehmen.

Titelfoto: Bildmontage: Lausitznews, Ralf Seegers, privat