Fesselmord in Leipzig: Mehrjährige Haftstrafe für "planlosen" Kevin

Leipzig - Es war ein Mord , aber kein geplanter: Im Fall der Fesselung und Tötung eines Homosexuellen in einem alten Kornspeicher im Lindenauer Hafen ist der Angeklagte Kevin R. (20) am heutigen Montag zu einer Jugendstrafe von neuneinhalb Jahren verurteilt worden.

Kevin R. (20, r.) wurde zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt. © Ralf Seegers

Die Hände hinter dem Rücken mit Panzertape gefesselt, im Mund einen Knebel aus Socken und dann mit dem Kopf voran in ein mit Wasser gefülltes Betonbecken gestoßen - so grausam endete am 28. Juni letzten Jahres das junge Leben von Daniel P. (†25).

Nach gerichtlicher Feststellung hatte Kevin R. seinen Bekannten zuvor mit der Aussicht auf ein prickelndes erotisches Abenteuer in den Keller des alten Speichers gelockt.

In Wirklichkeit habe der Angeklagte das Opfer aber bestrafen wollen. Denn beide Männer hatten sich wochenlang gegenseitig etwas vorgegaukelt.

Der in Kevin verliebte Daniel P. hatte seinem späteren Mörder versprochen, ihm Geld für den Kauf eines Mopeds zu leihen, war aber selbst pleite. Der heterosexuelle Kevin R. hatte seinem Bekannten im Gegenzug Zuneigung vorgetäuscht, um an das Geld zu kommen.