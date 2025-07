Leipziger Ex-SPD-Chefin von Gericht freigesprochen und trotzdem verurteilt

"Leipzig nimmt Platz"-Aktivistin Irena Rudolph-Kokot mit ihrer Rechtsanwältin Rita Belter im Amtsgericht Leipzig © Christian Grube

Ursprünglich musste sich die Angeklagte wegen des gefährdenden Verbreitens personenbezogener Daten vor Gericht verantworten.

Sie hatte in einem Post bei X (ehemals Twitter) einen auf dem linken Portal "Indymedia" veröffentlichten Beitrag geteilt, in dessen Anhang auch private Daten dreier Personen aus der rechten Szene und dem "Querdenken"-Milieu in Form von Fahndungsplakaten zu finden waren.

Dazu hatte sie geschrieben: "Hier eine gute Darstellung, wem genau die Stadt Leipzig und die Polizei Sachsen regelmäßig seit zwei Jahren den roten Teppich ausrollt."

Die Staatsanwaltschaft erhob daraufhin Anklage, da die Betroffenen der Gefahr ausgesetzt worden seien, Ziel von Angriffen zu werden. Rudolph-Kokot hatte über ihre Anwältin Rita Belter erklärt, dass sie die Stadt Leipzig und die Polizei mit dem Post habe informieren wollen, welche Gefahr vom Spektrum der Coronaleugner und deren Demonstrationen ausgehe.

Das Rudolph-Kokot damit richtig gelegen habe, hätte sich an den Krawallen rund um die "Querdenken"-Demonstration in Leipzig am 7. November 2020 bewahrheitet, so Belter in ihrem Plädoyer am Donnerstag. Ihre Mandantin habe zudem in keiner Weise durch den Post zur Gewalt aufgerufen.