Leipziger Gericht schmettert Klage gegen Bandidos-Verbot überwiegend ab

Die Rockergruppe "Bandidos Motorcycle Club Federation West Central" bleibt verboten. © Marius Becker/dpa

Das entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Dienstag. Zwischen den Bandidos und anderen Rockergruppen hatte es vor allem in Nordrhein-Westfalen brutale Auseinandersetzungen gegeben.

In Teilen hatten die Kläger aber auch Erfolg in Leipzig, da das Verbot für mehrere neu gegründete Nachfolgeorganisationen als nicht rechtmäßig angesehen wurde. Das Gericht habe festgestellt, dass es sich bei den Federations Mid, North und South Region nicht um identitätswahrende Nachfolgeorganisationen der verbotenen Federation handele.

Das Bundesinnenministerium hatte im Juli 2021 den Verein sowie dessen 38 sogenannte Chapter verboten und aufgelöst.

Von dem Verein gehe aufgrund der damit verbundenen, teils tödlichen Straftaten eine schwerwiegende Gefährdung für die Allgemeinheit aus, heißt es zur Begründung.