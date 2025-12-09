Limo für Tausende Euro: So übel zockt Chef von Lieferdienst Senioren ab

Leipzig - Er nutzte ihr Alter und ihre Gebrechen gnadenlos aus: Im Großraum Leipzig hat der Eigentümer eines Getränke-Lieferdienstes seine betagte Kundschaft mit miesen Tricks übers Ohr gehauen und deren Konten geplündert. Schaden: fast 115.000 Euro! Vor Gericht lässt er seinen Anwalt um Milde bitten.

Gab sich vor Gericht diesmal geständig und reumütig: Mirco M. (39), der als Getränke-Lieferant Dutzende Rentner abzockte. © Ralf Seegers

Dass Mirco M. (39) mit dieser Nummer fast drei Jahre durchkam, ist verwunderlich.

Mit seinem Getränke-Heimdienst belieferte er Kunden im Großraum Leipzig-Halle mit Mineralwasser, Limonaden, Bier und Saft. Vor allem Seniorinnen ließen sich von dem gelernten Postboten versorgen.

Mit seiner Eloquenz gewann er schnell ihr Vertrauen. Was die Damen heute bereuen dürften.

Denn in mindestens 93 Fällen zockte der gebürtige Duisburger seine Kundinnen übel ab. Masche 1: Bei der Kartenzahlung gab er gerade bei sehbehinderten Seniorinnen ein Vielfaches des Rechnungsbetrages ins Lesegerät ein, was diese dann unwissend mit ihrer PIN bestätigten.

Masche 2: Mirco M. behauptete, dass das Kartenlesegerät kaputt sei, und ließ die unbedarften Omas Blanko-Überweisungsträger unterschreiben. Später fügte er dort Fantasiesummen zwischen 1680 und 7863 Euro ein, die dann seinem Konto gutgeschrieben wurden.

Wohlgemerkt, für einfache Getränkelieferungen im Wert von meistens um die 100 Euro!