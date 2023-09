Mann entblößt sich vor Frau in Leipziger Museum: "Absolut ekelerregend und enorm beleidigend"

Leipzig - Ein Berliner Ehepaar unternimmt anlässlich des gemeinsamen Hochzeitstags eine Reise nach Leipzig , besucht an einem Samstagmittag das Museum der Bildenden Künste - doch dort wird die Frau (61) Opfer einer Belästigung. Am Dienstag hat sich Jasin Jusef A. (24) wegen exhibitionistischer Handlungen vor dem Amtsgericht Leipzig verantworten müssen und ist schuldig gesprochen worden.

Jasin Jusef A. (24) musste sich am Dienstag wegen exhibitionistischer Handlungen vor dem Amtsgericht Leipzig verantworten. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Die Anklage warf dem 24-Jährigen vor, sich am 14. Januar gegen 12.15 Uhr im Lucas-Cranach-Saal des Museums der Frau in den Weg gestellt und dabei zur sexuellen Erregung sein entblößtes Geschlechtsteil in der Hand gehabt zu haben. Die 61-Jährige sei dadurch "angewidert und verängstigt" gewesen.

Diese Gefühle bestätigte die Frau auch als Zeugin vor Gericht: "Der Angeklagte war da als Aufsicht, und ich war die einzige Besucherin in diesem Saal", schilderte sie. Ihr Mann habe sich ein bis zwei Räume entfernt aufgehalten.

Der 24-Jährige sei "sehr dicht" bei ihr gewesen, doch da sie früher selbst als Aufsicht in einem Museum gearbeitet habe, sei sie davon ausgegangen, dass er auf die Einhaltung des Abstands zu den Gemälden achten wollte: "Es war sehr unangenehm, diese nahe Präsenz."

Wenig später habe er sie dann aus höchstens einem Meter Entfernung grinsend angeschaut: "Ich habe gesehen, dass seine Hose offen ist", erinnerte sich die 61-Jährige. Und weiter: "Da sehe ich sein Glied zwischen seinen Fingern, wie er das massiert."

Sie sei "absolut entsetzt" gewesen, habe ihn gefragt, was er da tut, ihn aufgefordert, die Hose zuzumachen und gedroht, die Tat zu melden. Doch der 24-Jährige habe sich davon unbeeindruckt gezeigt. Schließlich sei sie weggelaufen, habe ihren Mann gefunden und an der Kasse Bescheid gegeben. Damit der Angeklagte nicht mehr im Museum arbeiten dürfe und so etwas nicht auch anderen Besucherinnen passieren könne, habe sie Anzeige erstattet.

Das Opfer fasste zusammen: "Es ist absolut ekelerregend und gleichzeitig enorm beleidigend, meine Würde wird damit verletzt." Dazu habe niemand das Recht.