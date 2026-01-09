Diebe erbeuten 450.000 Euro: Schließfächer in Sachsens Goldschloss geplündert!

Leipzig - Mit dem Aufbruch Tausender Bankschließfächer in Gelsenkirchen ging das vergangene Jahr mit einem kriminellen Coup zu Ende. Was kaum einer weiß: Auch in Sachsen gab es einen Angriff auf ein vermeintlich sicheres Depot, verschwanden Geld und Edelmetalle aus Schließfächern. Seit Mittwoch steht ein Israeli als mutmaßlicher Drahtzieher vor dem Leipziger Landgericht .

Das Gold-Schloss Güldengossa - hier wickelt die Geiger Edelmetalle AG ihre Geschäfte mit Goldbarren, Münzen und anderen Wertanlagen ab. Im Oktober 2023 wurden mehrere Kunden-Schließfächer geplündert. © Ralf Seegers

Das Schloss Güldengossa ist ein malerisches Kleinod im Leipziger Neuseenland.

Im Jahr 2006 kaufte die schwäbische Unternehmerfamilie Geiger das spätbarocke Herrenhaus und baute es zum Stammsitz ihrer Edelmetall-Aktiengesellschaft aus.

Seither werden auf dem herrschaftlichen Anwesen diskret Geschäfte mit Gold, Silber, Platin und wertvollen Münzen abgehandelt. Praktischerweise bieten die Geigers ihrer Kundschaft gleich noch "Schließfächer nach Bankenstandard" an.

Diese entsprächen "höchsten Sicherheitsstandards" und seien "mit modernster Einbruchssicherung" versehen, heißt es weiter im Prospekt.

Dennoch gelang es einer multinationalen Bande, am 30. Oktober 2023 elf dieser vermeintlich sicheren Fächer zu knacken. Mit einem simplen Schraubendreher, wie es die polizeilichen Ermittlungen ergaben.

Der Trick der Verbrecher: Sie mieteten Wochen vor dem Coup mit gefälschten Ausweisen selbst Schließfächer im Schloss an. Das ersparte den Tunnelbohrer.

Denn so wurden zwei der Gangster von den Schlossherren freundlich eingelassen, während zwei weitere vor dem Anwesen Schmiere standen.