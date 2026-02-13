Femizid in Leipzig: Selbstmitleidiger Mörder nimmt Opfern die letzte Würde

Im August letzten Jahres tötete ein Mann in Leipzig seine Ex-Partnerin und versuchte danach, den gemeinsamen Sohn zu erstechen. Jetzt begann der Prozess.

Von Alexander Bischoff

Leipzig - Es war ein schockierendes Verbrechen, das selbst hartgesottenen Ermittlern an die Nieren ging. Im August letzten Jahres tötete ein Mann in Leipzig seine Ex-Partnerin (42) und versuchte danach, den gemeinsamen Sohn (10) zu erstechen. Weil er bestrafen und vernichten wollte! Beim am Freitag beginnenden Prozess nahm der Mörder den Opfern noch die letzte Würde.

Eine Frau und ihr Mörder: Eines der letzten Fotos von Susann K. (42, l.) - seit Freitag steht ihr einstiger Lebensgefährte Nick W. (37, F. r.) wegen vollendeten und versuchten Mordes vor Gericht. © Bildmontage: privat ; Ralf Seegers Auch jetzt, mehr als ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod von Susann K., will er sie immer noch nicht loslassen. Wenn Nick W. (37) von ihr spricht, nennt er sie noch immer "meine Frau" - obwohl sich die Klinik-Mitarbeiterin vor ihrem gewaltsamen Tod längst von ihm getrennt hatte. Bis heute will der Angeklagte, der in der gleichen Klinik als Raumpfleger arbeitete, das nicht wahrhaben. Vor Gericht behauptete er immer wieder, dass sie noch ein Paar gewesen seien. Sein Auszug - "keine Trennung, nur etwas Abstand".

Susann K. hatte dies anders gesehen, sich bereits wieder neu verliebt. Jener Mann war am 18. August auch bei ihr in der Wohnung, als Nick W. laut Anklage die Tür eintrat und mit gezogenem Messer auf seine Ex-Partnerin zustürmte. Er rammte ihr die zehn Zentimeter lange Klinge direkt in den Bauch. Gerichtsprozesse Leipzig Fahrlässige Tötung und Körperverletzung: Prozess gegen Flixbus-Fahrer beginnt im März Zwar gelang Susann durch einen Sprung aus dem Fenster der Hochparterre-Wohnung die Flucht. Doch auf der Straße brach sie zusammen und verblutete. Das Messer hatte ihre Leber-Arterie zerfetzt.

14 Messerstiche - Kind muss als "Aggressions-Ersatz" herhalten

Was danach geschah, ist schier unbegreiflich: Nick W. ging ins Kinderzimmer und stach auf seinen vom Krach erwachten Sohn ein. Nicht nur einmal. Ganze 14 Einstiche zählten die Rechtsmediziner - auch potenziell tödliche in die Brust. Dass das Kind überlebte, grenzt an ein Wunder. Fünfeinhalb Stunden dauerte die Not-OP! Nach der Attacke schleifte er seinen Sohn laut Anklage in die Küche, stieß ihn in eine Ecke und ließ das stark blutende Kind einfach liegen. Zuvor soll er dem Zehnjährigen noch entgegen gebrüllt haben, dass Mamas neuer Freund an all dem hier Schuld sei und die Familie kaputt gemacht habe.

Für Susanns Mutter (l.), die als Nebenklägerin am Prozess teilnimmt, sind die Ausführungen des Angeklagten kaum erträglich. Ebenfalls im Bild: die Anwältinnen der Nebenklage - Alexandra Tust (r.) und Antonia Sturma. © Ralf Seegers

Wenn ein Femizid im Geständnis zum "Unfall" wird